La tele, se sabe, genera ciertas exigencias a nivel físico a quienes están expuestos a ella. Y las redes se convirtieron en el lugar en el que se depositan halagos y críticas. Y los famosos, como humanos que son, sufren y padecen los comentarios despectivos que reciben diariamente por parte de algunos seguidores.

Esta vez le tocó a la bailarina Lourdes Sánchez (33), quien, en diálogo con revista Gente, contó que tomó la decisión de volver a pasar por el quirófano para retocar sus lolas. Y además, contó porqué optó por volver a operarse.

"Me cambié las prótesis porque después de dar la teta dos años las tenía por el piso… Tenía como un complejo, me decían cosas en Instagram. Y aproveché a ponerme más. Tenía 80 y pico, y ahora voy a llegar a 90”, dijo la esposa del productor estrella de ShowMatch, Pablo Chato Prada.

Recordemos que Lourdes y Chato son papás de Valentín, quien –admitió- la derrite de amor. "Ya tiene dos años y tres meses, y está bastante terrible (ríe)… Es muy independiente, y cuando le querés poner un límite, se arma. Tiene su carácter y se hace lo que él dice. Pero al mismo tiempo, cuando sabe que se mandó una macana, viene y me da un beso, me derrite de amor", aseguró la bailarina y panelista de Los Angeles de la mañana, a la par que reconoció que ya no le pide a su pareja que le proponga matrimonio.

“Me ganó la pulseada. A menos que pase un milagro y se revierta la situación. Si me lo propone, yo feliz de la vida. Sería cumplir un sueño que anhelo hace mucho. Pero estamos bien así”, admitió la morocha.