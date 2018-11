Exactamente dos años atrás, en noviembre de 2016, Pampita e Ivana Figueiras protagonizaron un escándalo mediático a raíz de la por entonces incipiente relación de Carolina con Pico Mónaco, hoy finalizada.

En ese momento, Yanina Latorre aseguró que Pico había tratado de “celosa y controladora” a Pampita en un chat con Ivana, con quien había tenido un affaire tiempo atrás. La conversación se habría dado luego de que Ángeles Balbiani -amiga íntima de Ardohain- llamara a Ivana para preguntarle por unos likes que Pico le había dado en Instagram.

Filosa, Pampita había dicho sobre Ivana, con quien tenía una relación cercana por amigas en común: “Tarde o temprano me la voy a cruzar; hay que ser mala leche para querer arruinar un noviazgo de un mes”. Figueiras no se quedó atrás y dijo: “¡Qué le voy a tener miedo! Que vaya al psicólogo y no me rompa las pelotas”.

Pero el feroz enfrentamiento es cosa del pasado. Y así quedó evidenciado cuando Pampita sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir postales desde sus vacaciones en México luciendo las mallas y bodies… ¡de la marca de Ivana!

Es más, desde Twitter, la top arrobó directamente a la cuenta de Figueiras al compartir algunas de las fotos luciendo sus modelos.

Figueiras no solo puso “me gusta” a las publicaciones de Pampita en Instagram, sino que compartió en Stories algunas de las fotos y la cuenta de su marca se ocupó de reinstagramear las imágenes.

Vale recordar que Ivana y Pampita no sólo tienen amigas en común como Barbie Simons, sino también comparten una archienemiga: Nicole Neumann, a quien Figueiras se había acercado tras su distanciamiento de Carolina.