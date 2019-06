La tercera parte de la exitosa serie La Casa de Papel será estrenada el 19 de julio en Netflix. El tráiler anticipa el conflicto central de la nueva entrega: la Policía logró dar con el paradero de Río y Tokio en una paradisíaca isla.

Además, en la nueva temporada de la serie española aparece un nuevo miembro de la banda que no se sabe el nombre y es el actor argentino Rodrigo de la Serna. Úrsula Corberó interpreta a Tokio en la serie y en los últimos días compartió una imagen relacionada con la ultima temporada de La Casa de Papel.

Corberó, que se encuentra de novia con el “Chino” Darín desde el año 2016, ya mostró en anteriores ocasiones toda su sensualidad, sea en solitario o junto con él. Esta vez, Úrsula Corberó decidió promocionar la tercera temporada de la serie con una foto hot suya en la playa.

La sensual morocha catalana posó de espaldas a la cámara con un paradisíaco paisaje detrás, luciendo una bikini de color negro. Junto a la imagen escribió “Tokio on vacations… for a while” (“Tokio de vacaciones… por un rato”).

El posteo ya tiene mas de 1 millón de likes y casi 6000 comentarios de sus seguidores que no se cansan de piropear a la española. Uno de los comentarios mas graciosos fue “Ya no se si quiero ser vos para comerme al Chino o el Chino para andar con vos“.

Además de La Casa de Papel, durante el último tiempo Úrsula Corberó participó de la película “El árbol de la sangre”, y otra serie, titulada Snatch. Además la actriz española es la cara publicitaria de una importante tienda de ropa.