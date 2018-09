Lali Espósito llegó a la rueda de prensa del Festival de Venecia, dónde estaba promocionando la película Acusada, demasiado nerviosa. Y, a la hora de dar su primer entrevista en inglés, no la pasó demasiado bien.

"Lady Gaga, what a dress. I love she because she is brave. She is… ", comenzó Lali con bastante dificultad, hasta que no le quedó más remedio que preguntar: "¿Cómo se dice?".

A los pocos minutos comenzaron a aparecer críticas en las redes sociales y hasta comparaciones con Carlitos Tevez y su inovlidable "very difficult".

"¡Me descompongo! Acabo de ver que hay un montón de notas acerca de mi inglés flojardi. Yo tomo clases de inglés, les juro, y voy mejorando. Soy mejor que eso, pasa que era mi primera entrevista para el mundo en inglés y te pone nervioso", comenzó diciendo Lali en un video.

Y luego agregó otros dos en los que, además de la frase del delantero de Boca. sumó un fragmento de la película Titanic: "Aquellos que me conocen, profundamente, y me escuchan hablar, saben que yo hablo mucho mejor. Tomá pá vo´ Gato. Cat. Es very Difficult. Jack come Back".