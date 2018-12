Camila Salazar (27) ya se está encargando de los preparativos para su boda. "Me caso el 20 de septiembre de 2019", anunció la actriz e influencer en Infama recargado, el programa de espectáculos América que se emite los domingos.

Además, la joven contó detalles de la propuesta que le hizo su pareja, Juan Ignacio, quien no pertenece al mundo de la farándula y cosecha un perfil muy bajo: "Lo veníamos charlando. Le dije que no me lo preguntara más, que un día lo hiciera. Y un día lo hizo".

"Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. A nosotros nos enamoró la música. A lo último de la canción decía 'Marry me' (casate conmigo). Y ahí me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné", relató la hermana de Luciana Salazar.

Luego, la joven contó que realizará una ceremonia por civil y no se casará por iglesia. "Ahora te podés casar en un lugar emblemático de la ciudad y elegimos el Jardín Japonés. Ahí sucedió la propuesta (de matrimonio)", señaló.

Por último, dijo que por el momento no planean tener hijos con su prometido y adelantó que quizás Brenda Aniscar, su amiga y ex compañera de la tira Patito Feo, podría ser la encargada de diseñarle el vestido de novia.