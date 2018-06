Charlotte Caniggia y Lhoan se dieron una nueva oportunidad, luego de estar separados durante cuatro meses. La pareja atravesó varias crisis, peleas y escándalos. Pero lograron seguir adelante: se reconciliaron y decidieron comprometerse.

"A fines de octubre nos peleamos y volvimos en marzo. Hugo, un amigo que tenemos en común, me contaba que Lohan le decía que estaba mal, que yo era el amor de su vida", dijo la hija deMariana Nannis y el Pájaro Caniggia.

"Siempre me decía que quería el anillo. Y apenas pude comprarlo, se lo propuse. Yo quiero todo para ella: un hijo, la familia… Trabajo para terminar nuestra casa. Ya tengo el terreno en Canning, donde ahora convivimos en un departamento, aunque ella prefiere vivir en Capital", aseguró el cantante en una entrevista con Caras.

La joven está esperando su primer hijo. Pero habría decidió negar la noticia, esperando cumplir los tres meses. Recién entonces confirmaría el embarazo.

"El rumor del embarazo surgió porque tuve un problema, falló mi protección, se lo conté a Lohan y me acompañó al ginecólogo. Una mujer nos hizo una foto y se la mandó a los medios. Pero eso no significa que esté embarazada", declaró la hermana melliza de Alexander Caniggia.

Pero Charlotte admitió que tiene ganas de formar una familia con su pareja: "A Lohan lo veo como buen padre, aunque muy estricto, sería un pesado que no dejaría salir a sus hijos. Yo sería la mamá cómplice que los incentive a divertirse".

"Nos re veo como padres, siempre se lo dije a Charlotte. Desde el primer día siempre tuvimos mucha piel y parecíamos conejos teniendo relaciones todo el día…", dijo el mediático. "Mi debilidad son las nenas, a Charlotte le daría mucha madurez un hijo", agregó.

Los Caniggia no están de acuerdo con esta relación. En reiteradas oportunidad, Mariana Nannis y Alexander realizaron fuertes declaraciones sobre Lhoan y lo acusaron de ser un hombre violento. "Nunca juzgaré a mi familia porque yo hago lo que quiero. Ya lo conocerán",explicó la joven.

Por su parte, el mediático declaró que tiene esperanzas de que en algún momento lo acepten en la familia: "Con Alexander al principio me llevaba bien hasta que le llenaron la cabeza. A Mariana nunca la vi, le diría que es hermosa y a Paul, que amo a su hija y siempre la cuidaré. Antes, no podía dormir abrazado con ninguna chica, y con Charlotte me encanta hacerlo. Me enamoraron sus besos y abrazos. Su ternura. Tuve una infancia dura: fui ayudante de albañil, trabajé en una verdulería, fui futbolista, tuve una marca de ropa de chicos, pero me fundí. Nos hacemos bien, Charlotte me da contención que no tuve. Y yo la equilibré: ella tenía una vida muy desordenada, salía mucho, y ahora está más tranquila. Ojalá algún día lo entiendan y acepten nuestra felicidad".