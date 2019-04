Más allá de que de un tiempo a esta parte intenta pasar desapercibida, Luciana Salazar vuelve a ser noticia por cuestiones personales. Mientras se prepara con mucho entusiasmo para participar en el Súper Bailando, y ser parte del festejo por los 30 años de ShowMarch, enfrente varias acusaciones. Temas que le generan un gran dolor de cabeza y que no la dejan transitar en paz.

El periodista Lío Pecoraro la mandó al frente y ella no se quedó callada. En el programa Todas las tardes, contó que la camioneta de la blonda tiene varias multas de tránsito.

Ahondando en el tema, reveló que la mayoría de ellas, son por mal estacionamiento. También tiene otras por exceso de velocidad y alguna que otra patente impaga. ¡Deudas de todo tipo!

Percatada de la información, salió a defenderse de las que son por mal estacionamiento. Sucede que a raíz de este dato, no fueron pocos los que quisieron saber como hizo para obtener su licencia de conducir si no aprendió a estacionar. En su relato, le echó la culpa a los encargados de estacionar los autos en Estudio Mayor, donde todas las tardes conduce Chismoses.

“No sé de que se trata. ¿Mal estacionamiento? Si es Estudio Mayor, es responsabilidad de ellos, porque ellos me tienen que guardar el lugar. Osea, que en ese sentido no entiendo cuál es el mal estacionamiento. Yo no dejo el lugar en ningún lado, solamente ahí. De hecho, casi no saco el auto de mi casa”. ¿Será verdad?

Recientemente, la rubia contó que la crisis económicas la afecta y que dejó de salir a comer afuera. Por ende, seguramente no debe usar la camioneta.