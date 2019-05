Fabián Medina Flores estuvo de invitado en LAM y no pudo evitar notar el mal estado en el que estaba el pelo de Cinthia Fernández. "Este pelo está muerto" sentenció el crítico de moda y a la panelista no le quedó otra que aceptar el desafío de cortarse el pelo en vivo.

Esta mañana, Cinthia se entregó a las expertas manos de un estilista que, en pleno programa, le cambió el look frente a la atenta mirada de sus compañeras, quienes reconocieron que su melena mejoró muchísimo con estos "tijeretazos".

"¡No me cortes más! ¡Voy a llorar!", repetía la mamá de Bella, Charis y Francesca, quien incluso hizo un berrinche previo a revelar: "es que me lo dejé crecer porque cuando tuve a mis hijas se me caía a mechones el pelo".

Finalmente, tras volver del corte, Fernández se mostró más contenta con el nuevo lookque incluyó un hermoso vestido by Laurencio Adot que le eligió Medina Flores exclusivamente para ella. ¡Quedó hermosa!