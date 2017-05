Kourtney Kardashian (38) posó desnuda en una producción muy hot y salvaje en Costa Rica. Mike Rosenthal fue el encargado de fotografiar a la mediática, dueña de una figura exuberante.

En el reality Keeping up With The Kardashians, mostraron el backstage de la campaña, que se hizo en una piscina. Las otras integrantes del clan Kardashian también estuvieron en la sesión. Incluso Kylie confesó que está celosa por el "lomazo" de su hermana mayor.

¿Cuál es su secreto para mantener su figura? La modelo contó que consume alimentos orgánicos, libres de gluten. "No es difícil de implementar porque hay un montón de otro tipo de leches vegetales y quesos, lo más complicado es el gluten, pero encontré algunas panaderías que incluso hacen galletitas de chocolate sin gluten. A mis hijos les encantan".

La empresaria volvió a apostar al amor con Younes Bendjima, un ex boxeador y modelo nacido en Argelia de sólo 23 años. Tiene una exitosa carrera: desfiló en las pasarelas de los principales diseñadores europeos y fue protagonista de campañas publicitarias en todo el mundo.

Ella tuvo una conflictiva relación con Scott Disick, el padre de sus tres hijos Mason (7 años), Penelope (4) y Reign (2). Disick tuvo distintas crisis a lo largo de los últimos años, las cuales involucraron abuso de sustancias y alcohol, además de una infinidad de sospechas de infidelidad que hicieron que la pareja se separara en varias ocasiones hasta llegar a la ruptura definitiva.