Sol Pérez no tiene suerte en el amor. Aun siendo una de las mujeres más deseadas de la Argentina, los hombres sólo le hacen desplantes. Al menos en sus dos últimas experiencias, vinculadas -y quizás no casualmente- con dos futbolistas. Primero con uno de Boca, Lisandro Magallán. Y ahora un (futuro) crack de River, Exequiel Palacios.

Magallán habló más de lo debido, y no en los medios sino ante sus compañeros en el xeneize: "Contaba en el vestuario lo que hacía conmigo", lamentó Sol. Y Palacios, ¿qué pasó? El muchacho volvió sobre sus pasos… En concreto: mientras le juraba y perjuraba a Sol que estaba solo -en los primeros pasos de una relación todavía incipiente pero que parecía marchar con solidez-, seguía viéndose con su novia desde la infancia, una joven de José León Suárez llamada Karen Gramajo.

"Dije que lo quería y me arrepiento: no lo quiero más", contó Pérez en Los especialistas del show, donde debió responder las consultas de los conductores, Marcelo Polino y María del Cerro, y todo el panel sobre una situación que le resulta incómoda, claro.

Por caso, dijo: "Él tenía la llave de mi departamento", y los panelistas, encabezados por Yanina, estallaron a coro: "¿Quééééé? ¡Nooooo! ¡Nos tapó el agua!". La rubia, arrepentida, buscó aportar tranquilidad: "¡Ya le pedí que me la devuelva!".

Ocurre que Sol confiaba ciegamente en Exequiel, de apenas 19 años. "Yo le creía que no tenía novia. Si hasta me dijo: '¿Puedo decir que soy yo el que está saliendo con vos?'". Aquí, el relato se vuelve confuso o contradictorio, porque la flamante participante del Bailando 2018 aseguró que el futbolista no le pidió "blanquear" la relación.

Además, la panelista de Pampita Online destacó que aclaró públicamente que no estaba con el actor Juan Gilera, como informaban ciertos rumores, para proteger a Palacios. "Dije que estaba conociendo a alguien. Y lo dije así para que él no quedara mal, y al final…", sonrió, resignada.

Tanto ruido (mediático) y al final… por fin el fin. Sol Pérez y Exequiel Palacios ya no están juntos. El volante millonario le devolvió las llaves de su departamento. Una pena, porque, en algún momento, también tuvo las llaves del corazón de la modelo. Pero esas, ella no se las exigió. Él ya las había perdido.