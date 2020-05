El buen gusto de la cantante y actriz Jennifer López es uno de los dones más reconocidos en el mundo era entretenimiento, tanto así que le han hecho merecedora del título “la diva del Bronx”, en referencia a la localidad en la que vivió sus primeros años.

Y es que parece que haga lo que haga, una de las cosas que más le sale natural a la querida Jlo es lo de estar siempre impecable: no importa si es un evento familiar, una entrega de premios o incluso un día de gimnasio, la ex del cantante Marc Anthony siempre sabe cómo hacer para cautivar miradas.

Ahora bien, esto no significa que JLo no haga elecciones de vestuario que terminen incomodándola. Una de ellas la tenemos a continuación con una imagen que se filtró en las redes sociales en la que la cantante de "No me ames" está luciendo un traje de baño blanco que evidentemente le quedaba muy apretado en la parte superior.

Si bien JLo no tiene expresión de dolor, se nota que el atuendo le ajusta bastante en la parte del pecho. Lo bueno es que seguramente le garantizará el mejor de los bronceados.