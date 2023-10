En medio del caso Insaurralde, se viralizaron algunas declaraciones sexuales de Jesica Cirio que dejaron en shock a sus seguidores. Se trata de una entrevista que la modelo le dio a la revista Hombre hace algunos años, donde no escatimó en detalles sobre sus preferencias a la hora de hacer el amor.

“Me gusta tomarme mi tiempo y que él se tome el suyo. Demando mucho cariño previo. Soy muy melosa, no me canso de recibir mimos”, expuso. Luego, sumó: “Me gusta cambiar todo el tiempo porque las rutinas me parecen aburridas. Y aunque la mayoría de las veces se da en la cama, me gusta probar en lugares raros”.

Por último, remarcó cuál es su fetiche: “Me gusta seguir la acción a través de los espejos. Me gusta cómo se ve. Las películas porno no me agradan, me gusta cómo nos vemos nosotros con las luces apagadas, las velas encendidas y U2 sonando de fondo”.

El motivo por el que Martín Insaurralde bloqueó a Jesica Cirio de WhatsApp

Jesica Cirio sigue en el ojo de la tormenta por el caso Insaurralde. Mientras la investigan por enriquecimiento ilícito y por los numerosos viajes que hizo al exterior mientras estuvo con él, ni siquiera puede hacerle saber el malestar y el dolor que siente por haber sido salpicada por el escándalo, ya que el político decidió bloquearla de WhatsApp.

Al aire de La Peña de Morfi (Telefe), la modelo detalló que el episodio se desencadenó luego de la filtración del video donde se lo ve teniendo sexo con Sofía Clerici. Desconcertada y profundamente desilusionada, le pidió una explicación, pero él optó por llamarse a silencio y bloquearla para que no insista.

Martín Insaurralde y Cirio ya están legalmente divorciados, aunque todavía no resolvieron la división de bienes. “Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme. Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar. ¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?”, se preguntó Jesica sobre el final de su matrimonio, que terminó de la peor manera.