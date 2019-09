Barbie Vélez viajó a Camboriú, en Brasil, junto a su novio, Lucas Rodríguez; su mamá, Nazarena Vélez; el novio de ella, Santiago Caamaño; y su hermanito, Thiago Rodríguez. Desde allí fue compartiendo postales de todo tipo: sensuales, divertidas, familiares y románticas.

Pero, sin dudas, la que llamó más la atención de los usuarios fue una en la que la actriz dejó en evidencia el dedo meñique de su pie izquierdo enyesado. “Se nota el dedo? nooo cero! Para los que me preguntaron en las fotos anteriores, les cuento que me fracturé jugando al fútbol (no es lo mío claramente)”, contó con humor Barbie en su cuenta de Instagram.

Además, la actriz le confió a sus seguidores: “Hoy nos tocó día de lluvia! En el momento que paró un segundo, aproveché a sacarme la foto”.