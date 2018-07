En las últimas horas surgió la tendencia del #LuzMalaChallenge, a partir de la filtración de fotos de Wanda Nara sin retoques, y las respuestas con fotos al natural intencionales, tanto de ella como de Jimena Barón.

Pero algunas voces críticas no tardaron en aparecer. Tal fue el caso de Mina Bonino, quien se manifestó en Twitter: “De repente hay una cataratas de fotos mostrándose con celulitis. ‘Mujer real’ te dicen. Sin darse cuenta que siguen marcando un parámetro entre lo que es y lo que no es. Y lo único real es ser feliz con lo que tengas, con o sin retoques. Con o sin celulitis. ‘El que no abre la cabeza, no le crece el corazón’, Buen día”.

