Morena Rial está cada diá más a gusto con su cuerpo y la prueba es que ya dejó de esconderse en los primeros planos de su rostro. La mediática bajó más de 40 kilos en el último año después de someterse a una cirugía de bypass gástrico y de a poco, los resultados están llegando.

En Instagram, donde tiene casi 1 millón de seguidores, se mostró con un look que antes era impensado: crop top y mini. El conjunto destacaba su escotazo y abdomen. Y como prueba de su nueva confianza, dejó abiertos los comentarios, aún cuando su figura suele ser el target de los comentarios más tremendos. Morena denunció en varias oportunidades el bullying que sufre en las redes sociales.

Recopilamos algunos de los comentarios positivos de la última foto de More, los que realmente importan: "Te felicito. Sos un gran ejemplo de que se puede" "Es increíble lo que bajaste de peso. Te felicito" "Genia. Qué linda y flaca estás. Cuánta fortaleza. Seguí luchando" "Asombroso como has bajado de peso".

La Insta girl acompañó la foto con un mensaje que invita a la reflexión y podría estar relacionada a su figura y todo el esfuerzo que significó operarse: "No seamos un cuento, seamos una historia. No seamos un tiempo, seamos una eternidad. No seamos un sueño, seamos una REALIDAD".