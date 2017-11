Nazarena Vélez aprovechó los días de calor para tomar sol y sacarse selfies en bikini y compartió una divertida discusión que tuvo una vez más con su hijo Thiago, de 7 años, por las fotos que se saca.

#calor #casa #trabajo #tranquilidad Una publicación compartida de Nazarena Vélez (@nazarenavelez) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 2:34 PST

"No te hice nada y vos me peleas", le dijo la actriz en un video al pequeño y él le respondió enojado: "Vos me peleás con las fotos. Te sacaste una foto recién".

Discusiones familiares Una publicación compartida de Nazarena Vélez (@nazarenavelez) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 11:10 PST

"El placer de tener la agenda y el celular y de ese modo poder trabajar en casa", escribió Nazarena en su cuenta de Instagram.

El placer de tener la agenda y el celular y de ese modo poder trabajar en casa #luxe #placer #moments @frida.producciones Una publicación compartida de Nazarena Vélez (@nazarenavelez) el 14 de Nov de 2017 a la(s) 2:31 PST

"La inocencia y el cuidado celoso más puro. ¿Qué sería de mi vida sin mis hijos?", había escrito Vélez en otro de sus posteos.