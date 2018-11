Salvo Lisandro Magallán -jugador de Boca- y Exequiel Palacios -futbolista de River-, Sol Pérez es reacia a hacer públicas sus relaciones. Aunque los últimos días besó a Tyago Girffo frente a las cámaras de ShowMatch, la panelista de Los especialistas del show contó que estaba conociendo a otro hombre y que lo había hecho para darle celos.

Sin embargo, los últimos días esa relación parece haberse roto y no terminó en buenos términos. Tanto fue así que la participante del Bailando 2018 decidió compartir en las redes sociales parte de los mensajes de WhatsApp que intercambió con el hombre en medio de la discusión.

"De los creadores de 'sigo a nenas que acaban de terminar el colegio' viene: 'no me conquistás'. Yo me quiero matar", escribió Sol junto a la primera captura del chat en el que su ahora ex le hace un reclamo: "No es que vos intentás conquistarme o algo". Furiosa, ella contestó: "Juro que no puedo creer lo que leo. ¿Cómo te di bola? ¿Me explicás?".

En otra parte del mensaje, se ve una pelea entre la futura vedette de la obra teatral de Carmen Barbieri y el hombre. "Basta de excusas. Me cansaste, te juro", se sinceró Pérez, y le envió un audio de 20 segundos.

"Bueno, suerte con los viejos lesbianos", fue la dura respuesta del hombre. "Sos un pelot… Y esto lo voy a subir también", advirtió Sol Pérez, que cumplió con su palabra y publicó los mensajes en Instagram Stories.

Junto a la última captura de la conversación, agregó: "Lo mío es darle bola estos pelot… Estoy destinada al fracaso".