En diciembre, Ingrid Grudke (41) confirmó su separación de Cristóbal López (61), luego de que el empresario fuera detenido en el penal de Ezeiza, acusado de fraude contra la administración pública. "Estoy sola... Me enamoré de una persona; no soy víctima ni culpable", decía la modelo, dando parte de su duro presente personal.

Sin ánimos de revelar intimidades del inesperado cara a cara con su expareja, Ingrid expresó: "Estoy separada y, la verdad, no quiero entrar en detalles, hay cosas que solo me incumben a mí y son detalles íntimos. No quiero que se armen conjeturas", dijo en nota con Intrusos, para luego confirmar el viaje del empresario a su ciudad.

"Cristóbal cayó en Oberá. Fue a verme porque desde que estuvo preso no me vio. Fue y se despidió de mis padres. Fue de sorpresa, ¿y frente a eso qué puedo hacer?", manifestó la modelo. Y aseguró que en sus planes no está la reconciliación. Capítulo cerrado.