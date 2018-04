Fernando Dente se tatuó una imagen de su mamá, Ada, quien falleció en 2009 tras padecer un cáncer. La emotiva imagen la compartió en Instagram.

El actor comentó sobre este especial tattoo: "Es una foto que encontré un tiempo después de que falleciera mi mamá. Me la acercó una fan creo, la verdad no lo tengo tan claro, pero me encantó".

"Es del día de mi bautismo y me encanta como me está mirando mi mamá. Desde entonces la tengo conmigo todo el tiempo en mi casa o cuando estoy en temporada, en mi camarín", recordó Dente. Y cerró: "Me dieron ganas de hacerlo en mi piel y la gente de Iris Tattoo diseño esta obra para tatuarme".