Cande Tinelli, la joven influencer que posee la mayor parte de su cuerpo cubierta por tatuajes, en esta ocasión optó por tatuarse una parte de su cara.

Luego de pasar por el tatuador, La hija de Marcelo Tinelli mostró en su cuenta personal de Instagram, donde tiene un total de 3,6 millones de seguidores, su rostro donde se puede leer la palabra “Angel” a la altura de la cien.

De inmediato la publicación que llevó a cabo la It Girl recibió miles de likes y muchos mensajes de sus seguidores no tardaron en admirar su elección.

Cabe recordar que la cantante había decidido bloquear los comentarios en su cuenta debido a que se había cansado de los “haters”. “Tengo días de mucha plenitud últimamente, que se los debo a ustedes y a todo lo bueno que me está pasando en la vida. Hoy tuve un día bastante de mierda por problemas personales, y me encuentro en mi cuenta, un lugar donde yo muestro mi ser y toda mi intimidad, una cantidad de agresión, que me hizo colapsar y decidir sacar los comentarios”, redactó la influencer, abriendo su corazón a sus seguidores.

Por otro lado, la artista aprovechó para dedicarle un párrafo especial a sus admiradores: “Le pido disculpas a la gente que es amorosa conmigo y me dejan hermosos mensajes. Pero no me gusta la agresividad porque yo no soy así. No la tolero. Respeto las diferentes opiniones, pero no la violencia verbal. Les deseo a todos mucho mucho pero mucho amor. Y sepan que cuanto mas amor den, mas amor van a recibir. Amén”.