Sol Pérez sigue demostrando que el Carnaval le sienta bien. La diosa fue invitada a los desfiles que se celebraron en Dolores y causó sensación.

Antes de salir a desfilar a acompañar el carnaval, Sol Pérez ya había demostrado su entusiasmo mostrando en una serie de imágenes el atuendo que iba a lucir y realmente fue para el infarto.

Ahora, la panelista respondió preguntas de sus seguidores y aprovechó para publicar una imagen inédita de su paso por el Carnaval mostrando su figura como nunca antes.

Con un conchero y corpiños bordados y con el infaltable tocado de plumas, Sol Pérez posó como toda una diosa del Carnaval y provocó un terremoto de reacciones entre sus fans.

Sol Pérez volvió a subir la temperatura con el atuendo que eligió para su trabajo como panelista en Corta por Lozano. Desde que comenzó a trabajar en el programa de Vero Lozano, la morocha no para de revolucionar las horas de la siesta.

Siempre sexy, Sol Pérez no teme a la hora de apostar por looks súper arriesgados y sexys ideales para su lomazo escultural y esta vez no fue la excepción con un "look motomami".

La top se sumó a la tendencia favorita de famosas como Rosalía, Tini Stoessel y Oriana Sabatini que fueron de las primeras en sumarse a este estilo en el que predominan las prendas de cuero, los cierres y las chaquetas inspiradas en las que suelen llevar los pilotos de motos y autos de carrera.

Sol Pérez eligió un crop top de cuero negro con cierre en el medio y lo mostró con una selfie frente al espejo definiendo ella misma outfit como "Motomami". ¿Lo lució mejor que Tini?