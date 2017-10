Graciela Alfano sufrió un accidente en los últimos días, cuando corría por una plaza en Palermo. Un perro la atropelló y le fracturó la tibia de su pierna izquierda.

"Venían corriendo tres perros enormes jugando y uno me llevó puesta. Por suerte, me pude proteger porque tengo mucho entrenamiento y gracias a que no tengo sobrepeso ni osteoporosis, fue una fractura contenida y no hubo que enyesar", contó la vedette, quien tiene la pierna inmovilizada con una férula.

A pesar de tener un agregado en su cuerpo, Alfano sorprendió a sus seguidores de Instagram con la publicación de fotos de su rehabilitación sensual en bikini. "No me puedo poner otra cosa porque no me entra. Además, la férula me da calor, empiezo a transpirar y me lastima la piel. Por eso lo hago en el balcón", aclaró.

"Tengo mucho ánimo. Todo me sirvió para darle energía a la gente. Por algo tengo 64 años y soy un todo. No solo tiene que ver con lo físico, sino con lo espiritual", comentó Graciela, quien se ejercitarse para recuperarse.