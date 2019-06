Tras meditarlo durante varios días, Candela Ruggeri se animó a presentarle a su familia a su nueva pareja. ¿Cuándo? La Navidad pasada. Ese mismo día, hizo público su romance al compartir una tierna foto junto a su amor en sus redes sociales. Ahora, los jóvenes -constantemente- se muestran cómplices en las redes sociales: se dedican tiernos mensajes de amor y amorosas postales juntos.

Muy feliz por su presente sentimental, la joven compartió una tierna foto junto a su pareja, Nicolás Maccari, para celebrar sus seis meses de noviazgo. Junto a la postal, en las que se los ve mirándose frente a frente y tomados de la mano, la joven expresó su sentir y le regaló una profunda reflexión.

"Siempre me pareció cursi cuando las parejas se escribían cosas románticas por redes sociales, pero me parece que era porque no me pasaba", comenzó expresando la modelo y, muy feliz, agregó: "Hoy, que me pasa de todo con vos, quiero decirte todo lo cursi que existe porque me hacés feliz todos los días. Porque no importa dónde, cómo y con qué, con vos todo es mejor. Porque tus abrazos me sanan y así es como quiero empezar y terminar el día".

Antes de cerrar, Cande le explicó a su "Chinito" por qué lo sigue y seguirá eligiendo, ¿qué es lo que más le gusta de él? "Porque sos simple. Porque me cuidás como nadie. Porque me entendés y te elijo todos los días. Te amo, mi chinito. Feliz estos 6 meses. Muy cursi, ¿no @nicomaccari?", finalizó.