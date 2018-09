A fines de junio, Ivana Nadal (27) voló rumbo a Panamá para descansar y disfrutar del paradisíaco destino. Eso sí, calló lo más importante de todo: que durante la estadía no estaría sola. La conductora viajó con Matías Masera, un jugador de rugby del Belgrano Athletic Club, a quien conoció el último verano y sus interacciones en las redes sociales expusieron el romance.

"Con Matías estamos saliendo. Nos conocimos en una fiesta, en febrero. No tenemos fecha de noviazgo, pero las cosas se fueron dando y estamos muy bien. Es todo muy nuevito", dijo Ivana en aquel momento, confirmando el noviazgo y mostrándose muy entusiasmada.

Sin embargo, a poco tiempo de "blanquear" la relación no prosperó. Incluso, la ruptura llegó junto a una notable desilusión amorosa para la diosa. "Estoy separada. No quiero hablar mucho del tema, solo decir que, lamentablemente, no todo lo que brilla es oro y llevarse una decepción de alguien a quien le diste tanto amor, duele", le contó Ivana a este sitio, anunciando con tristeza su separación, a dos meses y medio de contarle a la prensa el noviazgo.

Sin ánimo de profundizar en el motivo que condujo al inesperado final, Ivana agregó: "Ya estoy mejorando, de a poco, rodeada de la gente que me ama sinceramente".