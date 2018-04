Se va armando el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. La semana pasada trascendió la posible fecha de regreso del conductor con su programa y ahora quedó confirmado quien ocupará el cuarto lugar en el equipo de notables, que se sumará a Marcelo Polino, Moria Casán y Ángel de Brito.

"La cuarta jurado es Laurita Fernández. No va a ser reemplazo de Pampita sino que va a ocupar la cuarta silla", contó el periodista Ángel de Brito en su regreso a la conducción de Los ángeles de la mañana, luego de sus vacaciones.

De Brito informó, además, que el certamen será "corto, pero potente" con 20 parejas fuertes y que todos los ritmos tendrán una producción especial. "Puede haber una quinta jurado", adelantó.

"Como jurado no la veo, puede ser un rotativo en algún ritmo…. No es una cuestión de merecer o no. Le falta estelaridad para estar sentada ahí", había dicho Marcelo Polino tiempo atrás cuando le consultaron sobre la posibilidad de que Laurita forme parte del jurado. Ahora confirmada la noticia, ¿cambiará de opinión?