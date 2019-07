Courteney Cox, la ex estrella de Friends que llegó a confesar lo difícil que es envejecer en Hollywood, mostró este fin de semana que se mantiene en forma a los 55 años, pues publicó en Instagram un video en el que lució su figura en bikini y aprovechó para hacer un homenaje a la cantante Missy Elliott.

La actriz compartió en la red social, en la que tiene 2.7 millones de seguidores, un clip en reversa donde se le veía emergiendo de una piscina para después colocarse una bata, mientras recibía una bebida y unas gafas de sol.

De fondo sonaba el tema Work It de Missy Elliott, al que Cox se refirió en su publicación. "Así que finalmente entiendo lo que @missymisdemeanorelliott quiso decir… sólo me llevó diez años", señaló en referencia a parte de la canción que dice "put your thing down, flip it, and reverse it…".

En tan sólo unas horas, el video de la actriz registró ya más de un millón de visualizaciones y recibió más de 7.000 comentarios, incluidos los de varias famosas como Sarah Paulson, Kaley Cuoco y Busy Phillips, que destacaban lo bien que luce Courteney.