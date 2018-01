El 2018 comenzó de la mejor manera para Luly Drozdek. En el aspecto profesional, interpreta a Carla en Golpe al corazón, la novela del prime time de Telefe protagonizada por Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler, y conduce el ciclo Mundo Padel por TNT Sports. Mientras que en el personal, disfruta de unas vacaciones en Punta del Este junto a amigos y su marido, el relacionista público Hernán Nisenbaum.

La joven actriz lució su figura privilegiada y sus curvas envidiables en bikini, tal como se puede observar en estas fotos tomadas en Uruguay.

A través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 60 mil seguidores, publica imágenes mostrando cómo transcurren sus días en el país vecino. Durante el día aprovecha al máximo la playa y aprovecha la tarde para entrenar. A la noche asiste a diferentes eventos o pasea junto a Nisenbaum, con quien se casó el 22 de abril del año pasado.

"Estoy feliz de haberme casado con la persona que amo y de haber tenido una fiesta soñada junto a todos nuestros afectos. En casa, la relación no cambió en nada (desde que son marido y mujer) porque ya convivíamos. Somos de divertirnos y compartir muchas cosas juntos, pero también respetamos nuestros espacios. Hernán es muy divertido y re pilas. Me encanta que sea amigo de mis amigas y yo ser amiga de los de él", contó en una entrevista a Teleshow en diciembre.

En Golpe al corazón, Luly interpreta a Carla, la esposa de Leandro (Facundo Espinosa), que a la vez mantiene un affaire con Alejo (Julián Serrano).

En una nota con la revista Gente, contó: "Estoy muy feliz con este presente y con estar rodeada de actores gigantes. Arranqué con todo hace siete años y disfruté de cada oportunidad. Lógico, me capacité estudiando no solo teatro, sino también técnica vocal e historia del arte, complementado con comedia musical, jazz coreográfico, seminarios de actuación y hasta acrobacia… Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte".