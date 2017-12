Este jueves arrancó el verano y Carolina "Pampita" Ardohain ya disfruta de sus vacaciones en Punta del Este. Llegada hace unas horas al balneario uruguayo la jurado del Bailando 2017 lució su gran figura en una serie de selfies que publicó en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores cinco imágenes acompañadas por el mensaje:"vacaciones #verano #sol". Pampita aparece en las fotos frente a un espejo con una disminuta bikini y sombrero.

Ardohain viajó a Uruguay para compartir unos días con amigos, con quienes también pasará la Nochebuena ya que sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, se encuentran junto a su Benjamín Vicuña, su padre para pasar la Navidad. La semana que viene, los menores acompañarán a su mamá para despedir el 2017.

Tras un año intenso como jurado del Bailando y conductora de Pampita Online en KZO, Carolina atraviesa una crisis de pareja con el tenista Juan "Pico" Mónaco, que en los próximos días inaugurará un restó en Punta y se espera la presencia de la modelo para limar asperezas.

En una de sus últimas entrevistas, antes de sus vacaciones, Ardohain dijo que "el mes de diciembre la destruye" y dio su motivos: "Cuesta mucho, me cuesta la tenencia compartida, qué fiesta me toca y cuál no con mis hijos. Es tremendo, casi que quisiera dormirme y despertarme el 26. Soy mamá hace 12 años, y despertarme y no tener ese día especial a mis hijos… Les debe pasar a muchos padres separados, seguro me entienden porque pasan por lo mismo".