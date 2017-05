Candela Ruggeri revolucionó las redes sociales después de publicar una foto muy hot en la que aparece en toalla y recién salida del baño.

Aunque está maquillada y tiene puestas unas botas bucaneras, Cande se mostró sentada sobre un sillón y terminó mostrando de más.

"It's getting hot en here" ("Está haciendo calor acá"), escribió junto a la foto que subió a su cuenta de Instagram.