Mariana Brey está pasando por una excelente etapa en su vida, tanto en el plano laboral como en el personal. En su cuenta de Instagram, la periodista les contó a sus seguidores que se siente una mujer plena en todo sentido.

"Cuando soñás sin miedo ni límites, se cumple . Cuando deseas, pedís en voz alta y hacés declaraciones todo se mueve en la misma dirección para llegar al objetivo", escribió la panelista de los programas de El Trece: Este es el show y Los ángeles de la mañana.

Muchos aseguran que el bienestar interno de una persona se refleja en el exterior. En las imágenes se la puede ver muy sonriente mientras disfruta de navegar por el río con su pareja Pablo Melillo. Además, Mariana derrocha sensualidad con una diminuta bikini.

"Hoy vivo un presente con mucho amor. Feliz del trabajo que tengo. Feliz de la familia que me tocó y la que también me elige para que seamos cada día Más. Solo puedo decir Gracias y saber que nada es más lindo que soñar. Como el barco en el río, me gusta ir liviana sobre el agua y dejarme llevar , porque sé que lo mejor está por delante de mí", agregó .

En otra foto, Brey se muestra muy acaramelada con el empresario gastronómico Pablo Melillo, quien se hizo conocido en los medios por su anterior romance con Nazarena Vélez. "Tengo mariposas en la panza… Cuando te llega el amor, te llega el amor", había declarado cuando blanqueó el romance con el piloto que logró conquistar su corazón.

Tras publicar estas fotografías en traje de baño, muchos de sus seguidores la halagaron por su belleza. "Diosa", "potra" y "divina" fueron algunos de los piropos que le escribieron a la panelista de espectáculos en la red social. Para mantener esa figura, Mariana realiza desde hace años una rutina de entrenamiento funcional dos o tres veces por semana con la ayuda de un personal trainer. También practica yoga y mantiene una alimentación saludable.