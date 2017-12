Atrás quedaron para ella los tiempos en que su nombre aparecía vinculado al escándalo cuando se la mencionaba como la supuesta tercera en discordia entre Santiago Bal y Carmen Barbieri. Hoy, más de cinco años después de aquél episodio, Ayelén Paleo disfruta de un presente tan diáfano como el cielo que suele ofrecer habitualmente la ciudad de Miami, donde estuvo residiendo los últimos meses junto a su novio, Toto De Luca, dueño de una empresa de juegos deportivos y personal trainner.

"Estoy muy contenta con mi escuela "Tango Flores" -donde se dictan clases de tango (a cargo de ella), salsa, zumba, reggaetón, free style y contemporáneo para niños y adultos sin límite de edad- con más de 300 alumnos. Hicimos la muestra en el teatro Metropolitan y fue increíble. Soy profesora de zumba, hice un curso acá en Miami, donde me recibí. El balance de mi año es súper positivo, estoy muy feliz por todo que viví y logré durante este 2017″, expresó la vedette, exultante.

"Iba a hacer temporada en Mar del Plata con Lorena Liggi, pero no llegamos a un acuerdo económico, así que me voy a Punta del Este con mis amigas a pasar fin de año y algunos días de enero", afirmó la escultural mujer, quien tiene previsto regresar a los Estados Unidos luego de estas mini-vacaciones por las Fiestas.

"La idea para el año que viene es viajar, recorrer. Él entrena también personas vía Internet, por eso viajamos bastante. La idea es tomar clases, y también tengo ganas de averiguar para poner un local de baile afuera", comentó sobre sus proyectos para este 2018 que se avecina. Y, acto seguido, hizo referencia a cómo es un día de su vida en "la ciudad del sol" junto a su nuevo amor, con quien se conocieron por amigos en común y, luego de salir un par de veces en nuestro país, se pusieron de novios ya residiendo en Miami, donde conviven.

"Generalmente nos levantamos, entrenamos, recorremos bastante, yo compro mucha ropa (risas). Disfrutamos las playas, depende del lugar donde estemos. En Las Vegas fuimos mucho a las pool party porque nos tocó lindo tiempo. El año que viene tenemos ganas de hacer un poco de Europa, viajar, disfrutar, conocer, y, si hay algún curso de baile copado que me guste, tomarlo", explicó Ayelén, para luego pasar a terreno de la intimidad.

"Somos súper apasionados y fogosos", subrayó Paleo, quien suele compartir imágenes muy hot de ambos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, por el momento no piensa en pasar por el altar de verdad -no como en Las Vegas, donde simularon su boda- ni en ser madre.

"Me gustaría casarme, pero no por ahora. Todo está en mis planes a futuro, también el tema de ser madre, pero lo que pasa es que un chico te demanda mucho tiempo y creo que la vida te cambia. Hoy por hoy estoy disfrutando, de hecho es la primera vez que viajo con mis amigas, que me voy de vacaciones en esta época, porque siempre estuve haciendo temporada", reflexionó la voluptuosa actriz, quien como mamá se imagina "súper protectora".

"Le daría todos los gustos y trataría lo que intentan todas las madres, ser la mejor y brindarle todo mi amor", sentenció la modelo, quien por el momento no planea regresar a la Argentina. "La idea no es quedarnos a vivir, sino ir y volver, porque la Argentina nos encanta y tenemos a nuestras familias y nuestros amigos allá", reconoció.

Dueña de un físico escultural, debe resultar difícil para ella elegir la parte de su cuerpo que más le gusta. Sin embargo, no tiene dudas al respecto. "A mí me gustan mis piernas. La cola también, pero lo que siempre trato de destacar son las piernas, por eso uso muchos vestidos y cosas donde se me vean", confesó Ayelén, a quien, sin embargo, lo que más le elogian los hombres "son las lolas". Virtudes, en definitiva, que están a la vista de todos, aunque no son lo esencial para una mujer que supo reinventarse a todo nivel y que hoy disfruta del amor y el éxito profesional lejos de los escándalos y las peleas de antaño.