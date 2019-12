Silvia Süller revolucionó las redes sociales con una foto caliente. La mediática se mostró desnuda, envuelta en las sábanas de su cama y tapó sus pezones con dos estrellas. La publicación fue realizada a través de sus Stories de Instagram, red social en la que cuenta con más de 94 mil seguidores.

Esta última postal es muy similar a la fotografía que había publicado el 5 de octubre para festejar su mudanza a un departamento. “Hayyyyyyy q lindo es sábado d fiaquitaaaaaaaa…..y yo estrenando depto. felizzzzz!!! pensando donde ir hoy???? y muy sueltita d ropa fiel a mi estilo. nooo mejor m kedo a disfrutar mi nuevo hogar, m abro un vinito y brindo x todos los q m dieron una mano sincera!!!!! graciasssss!!!, pero les deseo un sábado y domingo maravillosos a todos mis #sullermaniacos keeridos!”, escribió la hermana de Guido Süller junto a una postal que la muestra recostada tapando sus pechos con sus manos.

“Tengo que alquilar un departamento, pagar los dos años juntos porque nadie me da garantía. Además me tengo que hacer dos operaciones, hace bastante que se me rompieron las prótesis y tengo que cambiarlas, y me tengo que operar de la vista porque ya tengo una herida de láser en la córnea“, contó desesperada en su visita al programa ¿Quién quiere ser millonario? (Telefe).

Hace algunos años, Silvia vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a Miami. En el programa que conduce Santiago del Moro, contó: “Viví como una reina, alquilaba mansiones, autos importados de a dos, viajaba en primera, me compraba joyas de oro y brillantes. Le daba mucho a mi familia. No me quedó nada, hoy estoy viviendo en un apart y me gustaría tener mi casa para poder tener mis cuadritos, mis cositas. Tener horno, yo estuve un año sin heladera, tomando agua de la canilla. Mis dos hijos me ayudaron mucho. Ahora quiero estar bien y volver a ser la de antes”, reflexionó.