Cada vez falta menos para la final del Súper Bailando y todas las parejas quieren estar presentes. El ritmo es muy exigente y demanda muchas horas de ensayo.

Silvina Escudero y Jonathan Lazarte saben que son candidatos y por eso dejan todo no solo en la pista sino también en cada uno de los ensayos. Luego de practicar para uno de los ritmos, la bailarina comentó el incómodo momento que le tocó vivir junto a su pareja de baile.

“Le lesioné a Jonathan su parte íntima. Anatómicamente le lesioné lo que tiene entre las piernas. Estábamos haciendo la coreografía y hay una parte que mi cola tiene que ‘arrasar’ por su entrepierna y sentí cada parte, todo”, contó en una móvil para Siempre Show con una risa un poco incómoda.

Pero Jonathan no se quedó callado: “Acá estamos, mejor, con hielo. Estaba mal de la rodilla, ahora estoy mal de todo. Lo que pasó es que me pidieron un ‘apoyo’ más real. Ahora no me duele tanto. Me dieron una pomadita”.

Entonces Silvina dio más detalles del incómodo momento: “Estábamos en Danzas Escudero (el estudio que tiene junto su hermana, Vanina) y hay una heladera, entonces le di hielo”.