La modelo y bailarina Silvina Escudero, que hace unos días clavó un escotazo y no dejó nada para la imaginación, compartió en sus redes sociales una de las fotos más esperada por sus seguidores: su reciente anillo de bodas.

La bailarina recibió una romántica propuesta de casamiento de parte de su novio Federico en las playas de Mallorca, España.

La actriz subió una foto a su cuenta de Instagram mostrando su mano derecha -en la otra mano de dónde se usa habitualmente- y luciendo su sortija. A la imagen la acompañó con dos emojis: un anillo y un corazón.

La publicación recibió miles de "Me Gusta" y un centenar de comentarios entre los que se destacan el de varios famosos. "No no no che, no entiendo que significa!!! Te compraste un anillo verdad", le escribió Jorgito Moliniers.