Silvina Escudero sigue enloqueciendo a sus seguidores con postales explosivas presumiendo su lomazo demencial. Ya sea posando en trajes de baños, bikinis diminutos, al natural o mostrando sus looks, la morocha no falla cuando de causar sensación se trata y una de sus últimas stories no fue la excepción.

Desde muy temprano, Silvina Escudero decidió arrancar la mañana al rojo vivo fotografiándose en ropa interior frente al espejo. "Buen día... Muy tempranito para ir a la facultad", escribió.

De lo más atrevida, la participante de Pasaplatos Famosos, lució un conjunto de bombacha y corpiño color salmón de lo más sensual, en especial el diseño de su colaless de encaje con tiras anudadas súper sexys.

Días antes, Silvina que es fanática de los jeans originales, llevó unos mega ajustados customizados con grafittis, tachas y pinturas y se robó todos los elogios. "Y Justo cuando la oruga pensó que era su final, se convirtió en mariposa”, escribió la diosa junto al álbum aunque fue su lomazo el que se robó toda la atención.