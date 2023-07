Silvina Escudero sigue enloqueciendo a sus seguidores con postales explosivas presumiendo su lomazo demencial. Ya sea posando en trajes de baños, bikinis diminutos, al natural o mostrando sus looks, la morocha no falla cuando de causar sensación se trata y una de sus últimas stories no fue la excepción.

A casi veinte días de la intervención quirúrgica a la que se sometió, SIlvina Escudero quiso compartir con sus fans las pequeñas cicatrices que quedaron en su cuerpo con una explosiva selfie en ropa interior de cuero.

"Me siento súper bien. Ya puedo hacer actividad física de a porquito. Las cicatrices están bien, algunas áun con cascarita y otras aplicándoles crema, se ven poco, pero todavía no estoy listo para mostrarlas por eso las tape", comenzó la morocha hablando sobre sus cicatrices.

"Estoy muy agradecdida a mi médico, también a mi marido, familia y amigos que estuvieron 100% acompañándome", siguió Silvina Escudero feliz con el post quirúrgico.