Catherine Fulop se sumó a la lista de famosas que mostraron su cuerpo al natural sin Photoshop. La actriz realizó una campaña en la que no le hicieron ningún tipo de retoque a su cuerpo.

"Me miro al espejo y me gusto", comienza el posteo en el que compartió las fotos de su cuerpo sin filtro. "Sé que no tengo la belleza de los 20, 30 o 40. Son ya más de 50 (en unos meses, 54), y la piel ya no es tan tersa. De hecho, te empiezan a salir manchas, culpa del mal trato que le diste a través de los años, exceso de sol, mala alimentación, etc…", analizó la actriz que está casada con Ova Sabatini.

"Salen lunares blancos, ¡¡¡uh!!! No lo sabia y sí, son feos, y las arrugas y las flacideces tampoco son muy lindas…", lamentó la madre de Oriana y Tiziana.

"Pero no puedo estar enojada por esto. Estoy feliz y satisfecha del camino recorrido, de la familia que formé, de ver en mis hijas esa belleza que algún día yo disfrute sin saber que algún día se iba a ir", continuó la actriz.

También dio un consejo para sus casi 800 mil seguidores en el que destaca que hay que aceptarse tal cual es cada uno. "Ojo, chicas, por suerte es de a poco y por eso tenemos que trabajar y dedicarnos a ser mas lindas por dentro durante toda nuestra vida, no quejarnos tanto de todo, ser más humanas y aceptar los cambios", sugirió.

"Sé que ahora hay mucha presión con esto de las redes pero les juro que se puede estar sanas y bellas, la perfección no existe", insistió Catherine Fulop.

Las fotos que mostró la actriz no son las que se verán luego en la campaña pública, advirtió. "Sé que la campaña va estar espectacular y mi piel y mis arrugas van a verse como de muñeca, (eso es beuty, necesario para las campañas). Yo esta mujer real", aclaró junto a las fotos del backstage.

"Siempre fui una mujer muy expuesta", concluyó.