“Basta de tanta lluvia ☔️ Les dejo esta fotito ��Que descansen! ♥️����”, escribió María Eugenia Ritó en su cuenta oficial de Instagram. Pero lo que más atrajo la atención de sus seguidores fue la foto que usó para acompañar su texto.

No se le ve la cara, está de espaldas. Y tiene una particularidad: no lleva ropa interior (bombacha) puesta. Para preservar un poco su intimidad puso un circulo debajo y así ocultó la parte baja de su cuerpo.

Y su publicación fue todo un éxito, ya que en menos de siete horas cosechó más de catorce mil “me gusta” y cerca de novecientos comentarios. En su mayoría, fueron positivos y estuvieron enfocados en su imponente físico.

Un poco desaparecida de los medios, hace dos meses había regresado con todo: dijo que no soportaba a Pampita. “Me parece que es una chica muy linda pero se comió un personaje terrible. Yo escuché que ella quiso atropellar a la madre, no sé si será cierto o no. Es como si yo reniego de mi vieja porque fue mucama o vino de Paraguay. Es como dice Moria Casán , es la Gioconda, siempre tiene la misma cara. Es falsa”.

No arremetió solo contra Pampita, sino también contra Jésica Cirio. “Ella se hizo conocida por mí, por haber estado conmigo y con mi marido. ¡Ahora se hacen todas las señoras!”. Uno de sus principales reproches es la indiferencia con la que la trata.

A eso, añadió: “Y yo también fui la esposa de Marcelo Salinas. ¿Sabés las veces que le escribí por Instagram y ni me respondió? Le tiré buena onda porque había tenido a la nena (fue mamá en el año 2017), la llamé para que me dé una mano y nada”.