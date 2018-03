Jennifer Lawrence confesó que tiene relaciones sexuales de forma esporádicadebido al temor por lo gérmenes y por este motivo les obliga a sus parejas a someterse a análisis para descartar alguna ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual).

“Si repaso mi vida sexual, sólo tuve sexo con novios serios. Y siempre que se hayan sometido a varios análisis que me hayan demostrado que no sean portadores de alguna enfermedad infectocontagiosa. Es muy peligroso”, expresó.

La reciente protagonista de la foto viral de los Oscar 2018, reveló que tiene fobia a los gérmenes y afecciones a la piel que no conozca. “No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes”, indicó en la entrevista realizada por el diario The Sun.

Así mismo, la estadounidense enfatizó que no es para nada fácil estar libre en su vida sentimental. “Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo”, comentó.

Jennifer Lawrence fue novia de Darren Aronofsky (49), Nicholas Hoult (28) y Chris Martin (41), este último es el actual líder de Coldplay.