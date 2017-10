Mientras pasa por un gran momento a través de su relación amorosa con Juan Martín del Potro avanza y su carrera musical empezó con todo de la mano de los clips de La Tonta y QLO, Jimena Barón se animó a mostrarse real.

La actriz y cantante compartió una selfie en la que se ve con una remerita, ropa interior y asegura que no usa filtros ni maquillaje: "Morning selfie. No make up. No filter. No shit", escribió.