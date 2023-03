Sol Pérez volvió a incendiar las redes sociales con su lomazo. Una vez más, la morocha mostró en su Instagram que no teme a la hora de presumir su figura y arrasó.

A pesar de las altas temperaturas que ha tenido la ciudad de Buenos Aires durante los últimos días, Sol Pérez se animó a estudiar al rayo del sol.

Fue ella misma quien subió fotos desde la reposera comentando su situación con sus seguidores aunque fue su diminuta bikini la que se robó toda la atención.

"La verdad de la milanesa. No quiero estudiar más, y desde que me desperté no paré de leer. Lo único bueno de mi día, las tres medialunas que me clave", escribió divertida junto a una de las tres fotos que enloquecieron a sus fans.