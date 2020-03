Sol Pérez debutó dentro del ciclo “Incorrectas” (América) y tuvo que someterse a las picantes preguntas de su conductora, Moria Casán. Entre otras cosas, hablaron de su físico y de las cirugías estéticas.

Una de las primeras preguntas de la diva tuvo que ver con su musculatura y el entrenamiento que lleva adelante para tenerla. “Hay gente que dice que haciendo ‘Ommmm’ y comiendo lechuga vinieron los cambios”, disparó.

Frente a esto, Sol Pérez replicó: “No. Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y, obviamente, el cambio se dio cuando empecé el gimnasio. Igual, cuando me ven me dicen que soy más chiquita de lo que parezco en las fotos o en la televisión, donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen: ‘Ah, pero sos chiquita’. Y si, soy chiquita”.

Luego hizo referencia a sus cirugías estéticas: “Cuando tenía ocho años, mi hermano me rompió la nariz. Nos tiramos los dos juntos a la pileta y me pegó con la cabeza. Pero no me toqué casi nada. La gente cree que tenemos un solo tabique y tenemos dos, y mi hermano me rompió los dos. Pero no dolió porque es muy rápido y ni sangra”.

Acto seguido, opinó sobre las otras operaciones a las que se sometió: “Las lolas y nada más. Era una tabla, muy chiquitita. Si fuese por mí, quería todo. Me quería hacer algo gigante pero, por suerte, tengo a mi mamá que me dijo ‘No, Sol. Después te vas a arrepentir'”.

Cabe aclarar que no es la primera vez que Sol Pérez habla de estos tópicos. En 2017, cuando estallaba su presencia en la escena mediática, explicaba: “No tengo operada la cola… Tengo operadas dos partes del cuerpo”.

Por ese entonces ya había empezado a entrenar y a seguir un régimen de dietas. “Cambié la alimentación y ahora tomo proteínas”, había detallado Sol Pérez.