Sol Pérez confesó que le gustaría trabajar en el ámbito político. Al parecer, la conductora, presentadora, periodista y estudiante de Abogacía tiene grandes ambiciones y quiere explorar nuevas facetas. La joven se animó a ser entrevistada por Nicole Neumann en el programa Nicole al mediodía (eltrece) y respondió sin achicarse todas las preguntas que le hizo la modelo.

En un momento, Nicole le consultó: "¿Te ves incursionando en la política?". Sin dudarlo, Sol contestó: "La verdad es que en algún momento pensé que sí y después que no". Luego, aclaró: "Ahora me gustaría. No ahora, ya mismo, pero sí en un futuro". "Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio y el cambio tiene que venir con gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta todos los beneficios económicos que eso conlleva", explicó la presentadora.

A su vez, profundizó: "Me parece que ocupar un cargo político tiene que venir por el lado de querer cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar, y no hablo de planes de ayuda económica, sino planes a futuro que puedan cambiar la realidad. Si no, estamos todo el tiempo metidos en una rueda donde se vuelve a repetir todo el tiempo la misma situación y hay gente que ya no puede salir de eso", aseguró.

Sol aprovechó para hacer una fuertes declaraciones sobre la actualidad social de los argentinos. "Hay gente que está sumamente olvidada, que quedó afuera del sistema totalmente. Cada vez se ve más chicos robando, sin respeto por la vida, pateando a otros en el piso. Se me pone la piel de gallina al pensar lo que estamos dejando a las generaciones futuras. Es tremendo".

"Yo no sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal donde no existe ningún tipo de regla, normas ni respeto por el otro. Siento que se están perdiendo lo más importante que tenemos que es el respeto por la vida del otro. Ahora solo sirve hacer lo que uno quiere. Se confunde la libertad con la realidad de respetar. Creo que estamos perdiendo los valores y la educación. Todo el tiempo estamos perdiendo cosas que son la base de una sociedad", argumentó.

Finalmente, Nicole admitió, visiblemente conmovida: "Bueno Sol, yo te voto". Para completar su punto de vista, Sol concluyó: "Para mí hay que empezar a cambiar en cuanto a lo público un montón de cosas que tienen que ver con lo económico y ahí van a quedar realmente los que tienen ganas de cambiar nuestro país".