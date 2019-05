Hace dos meses su relación sentimental de cinco años con Nico Occhiato llegó a su fin y a Flor Vigna (25) eso todavía le duele. Con una divertida previa con Marcelo Tinelli debutó en el Súper Bailando y allí habló del final de su noviazgo y de cómo atraviesa sus primeros días como soltera. Angel de Brito, integrante del jurado, tiró la primera piedra. “Facu (Massei) le está pasando chongos a Flor”, lanzó el conductor de Los Angeles de la mañana.

Entonces ella contó que la soltería de ambos los convirtió en compinches, pero se queja de los lugares que el bailarín le hace frecuentar. "¡Este chico me lleva a boliches gays!", dijo riendo. "El otro día no me avisó que el barman no era gay", agregó.

Pero después, seriamente, habló del tipo de hombre que le gustaría a su lado. "Yo necesito alguien de mi edad, mis novios siempre tuvieron mi misma edad. Un cuarentón no me va, le quiero hablar de Hannah Montana y no puedo", agregó.

Y después dijo que no quiere saber nada con los actores. "Actor no, del medio si es posible no”, dijo. “Llegás a tu casa y seguís hablando de laburo, ¡no!", se quejó. Después habló de su ex y del momento que atraviesa post separación. "Nico es un genio. Y vos que sos muy padre de tus hijas, ellas que expresan su amor todo el tiempo, seguramente les han roto el corazón. Y viste que uno necesita un tiempito para agarrar los pedacitos y después salir a la calle con todo. Ahí si me voy a un boliche y le voy a poner onda", culminó la bicampeona del Bailando.