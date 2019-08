Karina Jelinek generó un gran revuelo en las redes sociales con un particular anuncio. La morocha publicó una foto en sus historias de Instagram en la que está muy relajada y feliz en medio de una escapada a Europa. Junto a la imagen, la diosa argentina hizo una aclaración muy importante: "En mi despedida de soltera. Ahora sí lo puedo contar. #Grecia con amigas".

Enseguida, los seguidores de la modelo quedaron impactados con lo que estaba contando. Rápidamente, el posteo de Karina se viralizó y muchos empezaron a preguntarse si se trataba de una broma o se realmente está a punto de pasar por el altar. En diálogo con Ciudad Magazine, Fabiana, su asistente personal, confirmó la noticia: "Kari no puede hablar en este momento porque está en su despedida de soltera".

Aunque no trascendió el nombre del hombre que conquistó a la morocha, se trata de una relación de algunos meses, que ella mantuvo en secreto y al resguardo de la prensa. "Ella no quería exponerlo porque eso no va a dar el nombre de su futuro esposo. Quiere preservar su privacidad", afirmó la mano derecha de la mediática.

Karina dará el sí por segunda vez después de separarse de su primer esposo, Leo Fariña. La ruptura se dio tras la denuncia del programa Periodismo para todos, en la cual el empresario apareció vinculado a los negocios entre Lázaro Báez y el expresidente Néstor Kirchner, en la causa que se conoció como "La Ruta del Dinero K".