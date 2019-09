Fernando Burlando y Barby Franco tenían previsto pasar por el altar en 2020. Sin embargo, el abogado de los famosos se enojó con su pareja y tomó la determinación de postergar el casamiento. "Teníamos fecha en marzo, pero por un pequeño inconveniente tuvimos una suspensión”, precisó el letrado en la mesa de Mirtha Legrand.

La modelo contó que la tomó por sorpresa el anuncio de su novio en el programa de la diva. "¡Ya me había comprado el vestido! ¡Que pena! ¡Me casaré con la vida misma!", dijo la exazafata de Guido Kaczka en su cuenta de Twitter. Minutos más tarde, en su cuenta de Instagram, la diosa indicó que sorteará su vestido entre sus fans.

“¡Ya que no me caso, voy a sortear mi vestido de novia!, ¡estén atentos/as!”, reveló Barby, que aseguró sentirse "humillada" por su pareja tras sus declaraciones en el ciclo de la Chiqui. La morocha no se pronunció sobre los motivos de la pelea con el letrado.

Burlando explicó en la mesa de Mirtha qué fue lo que le molestó de la modelo. "Hizo unos comentarios poco felices en los medios. Barby expone mucho nuestra vida en los medios. Pero no lo digo mal. Ella tiene su autonomía y puede pensar lo que quiera, es lo más sano opinar libremente, pero hizo un comentario que me disgustó mucho, y me enojé", detalló.