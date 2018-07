"Está todo bien con Rodrigo. Tiene que haber fuego con el bailarín, una química. Que digas ¡guau! Que se toquen, que se besen, que se giren… apasionados. ¡Qué le va a dar celos si hizo una película en la que tuvo sexo con 68 mujeres. Yo fui la número… 67!".

Jimena Barón habló de su participación en el Bailando 2018 y de la reacción de su nuevo novio, Rodrigo Romero, a quien conoció durante la filmación de la película de Rodrigo Bueno. Según detalló la actriz, aceptó la propuesta de estar en el certamen "porque es más corto y Marcelo (Tinelli) tiene ganas de que sea más familiar y alegre, sin mucho rollo y cizaña".

"O al menos al principio te dicen eso y después te la dan. Si quieren hacer algo para toda la familia, yo en lo particular, amo bailar y me pusieron un equipo que es lo mejor que había. La rompen. Estoy tratando de ponerme al nivel de los chicos", agregó sobre su partenaire y su coach.

"Yo soy actriz y triunfar en el Bailando es que haya un fuego con el bailarín, sea hétero o no, la idea es que haya química y que sea algo apasionado", agregó en una nota con Nosotros a la mañana.

Por su parte, se refirió a las fuertes declaraciones que había hecho Macarena, la ex mujer de Rodrigo Romero, de quien se separó hace dos meses pero todavía no se divorció. "No importa cómo me caiga. Jamás voy a hablar de ella porque es la mamá de los hijos de Ro y no me metería a hablar de ella", sostuvo.

"Yo no estaría con nadie que no me guste en la cama, ni soltera ni en pareja, ya tengo 31 y un pibe, imaginate que si no sería una boluda total. Se sabe que soy una mina muy sexual y no estaría con un zopenco que no me atienda bien", aclaró la actriz sobre los dichos que había hecho Macarena al asegurar que su relación era solo "por la cama".

"Lo que opina ella de qué es, cómo sigue y cuánto va a durar… Hay mucha gente pronosticando y sacando cuentas, pero que sigan contando… Yo tampoco sé qué va a pasar. Pero alguien con quien me encamo nomás, yo no lo expongo", concluyó Jimena Barón.