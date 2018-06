Como una de las influencers argentinas más populares y divertidas, Belu Lucius (30) mantiene a sus seguidores al tanto del desarrollo de su embarazo de siete meses, fruto de su matrimonio con Javier Ortega Desio (27). A puro desparpajo, y con la premisa de reírse de sí misma ante todo, la artista compartió una infidencia de su dulce espera.

A través de Twitter, Belu confesó cuáles son sus saludables antojos y se quejó a pura ironía. “Mis antojos: una mandarina y una naranja. Todavía no sé cómo llegué subir 14 kilos en 7 meses...”, bromeó.

Sin filtros, Lucius había confesado en uno de sus primeros posteos cuando cursaba la semana 18 de gestación de su varoncito: “El cuerpo de verdad se me está desarrollando, me estoy deformando. Tengo grasa en el ort…, se me desbordó el cu…, ja, ja. Igualmente, todo bien, estoy embarazada. El tema es que no estoy engordando homogeneamente, las piernas las mantengo normalmente, pero el cu… lo tengo como Kim Kardashian”.

En otro video, luego de reconocer que había arrancado su gestación con 68 kilos, se lamentó por los cambios hormonales inherentes al embarazo, como los granitos. ¡Estás hermosa, Belu!