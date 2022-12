Tamara Báez no se cansa de repetir que Wanda Nara influyó en su ruptura con L-Gante, con quien vivió una historia de amor de ocho años. Verla cerca de su hija le afectó e hizo varios posteos contra ella en las redes sociales. Después de reconocer que su único objetivo es sacarle la careta, la escrachó con una foto de su video íntimo, donde se la ve haciéndole sexo oral a un novio.

Después de algunos minutos, la influencer decidió eliminar la captura pero no se quedó callada. “Empresaria y todo lo que quieras, para mí no es ejemplo de nada. Cuando le mandé mensajes mientras yo estaba en la relación con él me lo negó, ahora veo que agarra de la mano a mi hija. Tenés cinco andá a criar los tuyos, reina”, disparó.

Báez aseguró que Wanda destruyó su familia, y que finalmente el tiempo le dio la razón porque el último fin de semana apareció una grabación que comprueba su affaire con el músico de cumbia 420. Sin embargo, la mayor de las hermanas Nara sigue sin confirmar con palabras que están viviendo un romance, aunque las pruebas hablan por sí solas.