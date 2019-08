Desde que se separó de Mariano Balcarce, Pampita se convirtió en la soltera más sexy del país.

Como es obvio, la conductora de Pampita Online tiene candidatos que esperan ansiosos por una cita con ella y así se lo hizo saber Gabriel Oliveri, panelista de su programa en NET TV.

“¡Tengo un candidato para Caro! Alguien te quiere conocer. No es muy mediático… se dedica al negocio de los bancos, va al gimnasio del hotel donde trabajo y me dijo ‘sos compañero de Pampita, me gustaría conocerla’. Está soltero, es muy buena persona, de lomo es un 9, cara más o menos, de hombre, pero no carilindo”, le dijo el periodista.

Pero al escuchar esta propuesta, Pampita impuso a su pretendiente un importante requisito. "¿Está interesado en algo serio? Porque yo no soy una chica para divertirse”, dejando bien en claro que no está para un “touch and go”, aclaró la morocha y Olivieri añadió:“Él está muy interesado. Le dije que te invite a comer y me dijo ‘la invitaría a comer pero en otro país’”.

Al enterarse de que el hombre en cuestión tiene un buen pasar, Pampita no se achicó y aclaró: “No importa, tengo mi propio dinero y me compro todo sola, no lo necesito”.

Luego aclaró: “Tengo al pasaporte al día así que organicemos. Si este chico me quiere conquistar que venga acá al piso”.